Novo Hamburgo tem festivais de sapatos e cerveja na Fenac em abril

O festival Loucura por Sapatos acontece entre os dias 6 e 16 de abril, das 10h às 21h, nos pavilhões da Fenac, em Novo Hamburgo, cidade da Região Metropolitana de Porto Alegre reconhecida internacionalmente como a Capital Nacional do Calçado. Paralelamente, ocorre Festival de Cervejas Artesanais, que traz novidades do mundo cervejeiro. Confira a programação e informações de serviço abaixo.

A Fenac projeta um público de mais de 90 mil pessoas durante os 11 dias de exposição. "Nossa expectativa é positiva com a vinda de visitantes de diversas regiões do estado para apreciar a feira, realizando compras e participando das demais atrações do evento", explica Adi Jeckel, coordenadora da Loucura por Sapatos, em nota enviada à coluna Minuto Varejo.

Os consumidores poderão encontrar, na Loucura por Sapatos, lançamentos e ofertas em sapatos, bolsas, acessórios e confecção.

Já no primeiro andar dos pavilhões acontecerá o 15° Festival de Cervejas Artesanais, que reúne cervejarias da região e food trucks com opções gastronômicas.

A operação do festival de cervejas acontece de segunda a sexta-feira, das 16h às 22h, e aos sábados, domingos e feriados das 10h às 22h, com música ao vivo no happy hour.

Programação musical do happy hour no Festival de Cervejas Artesanais:

06/04 - 19:30 - Douglas Alves e banda;



- 19:30 - Douglas Alves e banda; 07/04 - 19:30 - Banda Elevva;

- 19:30 - Banda Elevva; 08/04 - 17:30 - Renan Gonçalves;

- 17:30 - Renan Gonçalves; 08/04 - 19:30 - Marcus e Fabiano;

- 19:30 - Marcus e Fabiano; 09/04 - 19:30 - Pagode do TT;

- 19:30 - Pagode do TT; 10/04 - 19:00 - Volnei Cavalheiro;

- 19:00 - Volnei Cavalheiro; 11/04 - 19:00 - Samuca Mendonça;

- 19:00 - Samuca Mendonça; 12/04 - 19:00 - Kiko Prata;

- 19:00 - Kiko Prata; 13/04 - 19:30 - Deivid Wallauer;

- 19:30 - Deivid Wallauer; 14/04 - 19:30 - Samuka Channel;

- 19:30 - Samuka Channel; 15/04 - 17:30 - Renatinho Jacobus;

- 17:30 - Renatinho Jacobus; 15/04 - 20:00 - The Silva Brothers;

- 20:00 - The Silva Brothers; 16/04 - 19:30 - Pagode do Lu Astral.

Informações de serviço: