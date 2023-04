Lovin'n lança vinho em lata mais sustentável

Maior startup de vinhos em lata do Brasil, a marca gaúcha Lovin' Wine investe em uma tecnologia de embalagem com mais cuidado ambiental, na linha de ecofriendly. A marca terá as latas de Rosé Wine litografadas, um recurso de revestimento feito diretamente na lata, que simplifica a reciclagem do material, explica a marca por nota.

O vinho em lata por si só já busca evitar a geração de resíduos por conta da embalagem de alumínio. Segundo pesquisa da Associação Brasileira do Alumínio (ABAL), a taxa de reciclagem de latas do Brasil é de 98,7%, o que coloca o país entre os líderes mundiais de reciclagem no segmento.

Além disso, pesquisas mostram que, do momento em que o produto sai do supermercado, demora, em média, 60 dias para voltar às prateleiras como uma nova lata.