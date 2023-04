California Coffee desembarca no RS

Tem rede nova de cafeteria entrando no mercado do Rio Grande do Sul e que nasceu no Rio de Janeiro, mas com inspiração californiana. Esta é a pegada da California Coffee, que estreia hoje no Shopping Total. Vai ser a 45ª unidade da marca no País e a segunda no Sul. A loja de Porto Alegre é a primeira que já apresenta o novo design de ponto da marca.

O quiosque no primeiro piso do Total chama a atenção pelas cores alegres, bem clima de praia. Para reforçar, tem prancha de surfe na decoração. São mais de 70 tipos de cafés, com destaque para as opções geladas, cujo consumo cresce muito entre jovens. A California Coffee tem torrefação própria e blends. Algumas opções podem ser compradas para preparar em casa, além do café em pó também com aromas, um deles o chai.

A coluna conheceu o ponto antes mesmo de abrir, quando os franqueados estavam ainda treinando a equipe na elaboração dos cafés e atendimento da clientela. "Mesmo sem estar aberta oficialmente, as pessoas já estão chegando", comenta Andréia Bernardi Wiebbelling, juíza do Trabalho, que apoiou o marido, Rodrigo Wiebbelling, que vendeu por mais de 40 anos aço da Gerdau, a entrar no negócio. "Aceitei o desafio de vender café agora", diz ele. "Quem não gosta de café", reforça Andréia, citando que há espaço para mais operações de cafeterias. Os dois investiram R$ 320 mil na operação, incluindo a parte da franquia. As duas filhas do casal, Maria Eduarda e Ana, também toparam o desafio, aprenderam o preparo das combinações das bebidas e vão atuar no ponto. A família escolheu a franquia da California Coffee no fim de 2022, depois que a área comercial do próprio shopping indicou que a marca tinha intenção de entrar no Estado. "Vimos que a marca traz linhas diferentes de bebidas, além de uma pegada mais jovem", observa Andréia. A previsão é de retorno do investimento em 15 meses.