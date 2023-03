Rede gaúcha de calçados leva 'Oscar' das franquias após dobrar de tamanho

Minuto Varejo já Depois de dobrar a rede de lojas em 2022, uma das marcas gaúchas de calçados e com foco em linhas conforto acaba de entrar no rol dos contemplados pelo "Oscar" das franquias, destaca, em nota, a marca Piccadilly. A colunajá mostrou a evolução rápida da calçadista e os planos de mais expansão em 2023.

A marca estreou em franquias em 2018 e chegou a 28 pontos no ano passado, ante 14 do ano anterior. O head de Franquias da Piccadilly, Marcos Finokiet, projeta, em nota, que a operação terá aumento de 15% na receita em 2023. Este ano a meta é alcançar 51 lojas em capitais.

gaúcha foi uma das escolhidas para receber o Selo de Excelência em Franchising, concedido pela Associação Brasileira de Franquias (ABF).

Segundo a rede, a distinção contempla "as melhores práticas do setor no País, reconhecidas diretamente por seus parceiros franqueados e indiretamente pelos clientes". A Piccadilly figura na categoria Pleno, no segmento moda. A distinção será entregue em 5 de maio, no World Trade Center Events, em São Paulo.

"Estamos muito felizes com essa conquista inédita, ainda mais considerando que estamos há apenas cinco anos no mercado de franquias", comenta Finokiet, também na nota.

A Piccadilly está em 11 estado e no Distrito Federal. O avanço ocorre com força no Nordeste.

No exterior, a gaúcha tem operações licenciadas no Equador, no Peru, na República Dominicana, no México, nas Ilhas Reunião (departamento ultramarino da França) e nas Filipinas. O mercado externo ganhou 11 novas unidades em 2022, cita a marca.