Academia da Serra gaúcha desembarca em Porto Alegre com operação 24 horas

Uma marca de academia da Serra Gaúcha está desembarcando em Porto Alegre e com unidade que vai funcionar 24 horas. A entrada de operadores deste segmento vindos do interior vem crescendo. O Total Shopping recebeu uma academia de Lajeado. Agora é a vez da Shape, com sede em Caxias do Sul, chegar no entorno de um dos principais parques e mais frequentados da Capital.

A Shape está abrindo a primeira unidade porto-alegrense em frente ao Parcão (Parque Moinhos de Vento), no bairro Moinhos de Vento, região nobre e com apelo forte de fluxo ligado a bem-estar e práticas de esporte.

A academia tem tradição 16 anos em Caxias do Sul, com duas unidades em funcionamento na maior cidade da Serra.

Design do espaço mistura elementos rústicos e modernos, investindo no contato com a natureza. Fotos: Maria Welter/JC

O ponto na Capital começou a ser construído em setembro de 2021 e deve ser inaugurado nesta semana, após a finalização da montagem de equipamentos.

A filial se chama Shape Boutique e irá funcionar 24 horas por dia e sete dias da semana. São três andares na instalação, com diferentes iluminações para cada ambiente, além de design que investe na mistura entre elementos modernos e rústicos.

O empreendimento ocupa uma área de 1,3 mil metros quadrados na rua 24 de Outubro e tem estacionamento próprio.

Ambiente combina elementos modernos e rústicos, com opções de atividades em cada nível da operação

O primeiro andar é onde ficam as máquinas e os pesos livres (como barras e halteres). No segundo, fica parte de alongamento com profissionais de massoterapia e fisioterapia e a parte de exercícios cardiovasculares, como esteira (que tem vista privilegiada do Parcão). No terceiro pavimento, é o rooftop, onde há uma cozinha para os alunos poderem fazer suas refeições de frente para o parque.

“A gente trabalha desde o plano mensal até o plano de 18 meses”, explica Sidiane Solin, coordenadora da academia.

Nas paredes externas, chamam a atenção grafites gigantes e multicoloridos.