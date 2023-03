Shopping tem fluxo de pré-Natal em liquidação relâmpago em março

Qual é o potencial ou impacto de uma liquidação quando as campanhas de descontos se tornaram praticamente mensais no varejo? O Total Shopping, situado entre o Quarto Distrito e o Centro Histórico, garante que teve êxito comparado a vendas de fim de ano, período premium das campanhas promocionais do comércio, na mais recente liquidação e a mais agressiva do empreendimento.

Foram quatro dias de descontos dentro do Loucura Total , que durou quatro dias na semana passada.

"No sábado (11), tivemos um fluxo semelhante a um dia pré-natal, como o sábado de 17 de dezembro", compara a gerente comercial e de marketing do Total, Silvia Rachewsky.

A campanha chega a ter 80% de desconto, mobilizando lojistas que organizam um rol de itens para colocar na promoção, comenta Silvia.

"O fluxo de pessoas foi 24% superior nos quatro dias de promoção em comparação à semana anterior", acrescenta a gerente.

As lojas so shopping venderam 60% mais nos quatro dias frente a outros períodos sem descontos.

"Algumas operações venderam duas vezes mais. Contamos uma média de quatro sacolas por cliente”, contabiliza a gerente.

O Total recebe, em média, 16 mil a 17 mil pessoas por dia em dias de semana e cerca de 19 mil em sábados, segundo os gestores.

Para aumentar a atração no empreendimento, o Total abriu espaço no estacionamento externo para o primeiro parque de diversão no local. O Planet Park ficará até maio, com operação de terça a sexta, das 16h às 22h, e sábados, domingos e feriados, das 14h às 22h. O ingresso custa R$ 11,00, e seis ingressos saem por R$ 55,00.