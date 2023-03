Banca do Mercado Público de Porto Alegre muda visual pela primeira vez em 104 anos

A centenária Banca 26, do Mercado Público de Porto Alegre, passa pela primeira reformulação geral desde a abertura em 1919. Com o novo layout, a tradicional banca de grãos e cereais busca se tornar um armazém contemporâneo.

A loja de 49 metros quadrados fica no térreo do Mercado. Um dos principais produtos oferecidos é o bacalhau norueguês Gadus morhua (considerado o mais nobre do mundo), além de grãos, cereais, farinhas, condimentos, conservas e azeites.

Para comportar o carro-chefe da banca, foi desenvolvido um novo balcão refrigerado para a exposição do bacalhau. A mudança também traz mais cor e iluminação para o espaço, com o intuito de tornar a experiência de compra mais agradável e aconchegante.

Banca já teve outras "caras" em 104 anos, mas sempre com domínio das cores azul e branco. Foto: Banca 26/Divulgação/JC

Para seguir na proposta de trazer maior conforto para os clientes no espaço físico, a marca optou por deixar de trabalhar com a linha de frios.

Também com foco no projeto de modernização, a marca planeja lançar um e-commerce para expandir a atuação da empresa a nível nacional no segundo semestre de 2023.

O projeto de expansão vem embalado pela alta nas vendas no ano de 2022, em que houve aumento de 20% nas vendas do negócio em comparação a 2021, conforme nota enviada à coluna.

O gerente da Banca 26, Jonathan Freitas, afirma que um dos objetivos da reformulação é tornar a marca mais atrativa para os clientes. "Por estar há tanto tempo no mercado, se mantendo praticamente sem mudanças, entendemos que seria o momento de inovar o ponto e o negócio em si", destaca Freitas.