Inadimplência não para de subir em Porto Alegre, aponta índice da CDL-POA

O Indicador de Inadimplência da CDL POA contabilizou, no mês de fevereiro, novo recorde de pessoas com algum tipo de limitação de crédito, cheque ou protesto. Para o Rio Grande do Sul, o Indicador aferiu que 30,06% da população adulta encontra-se endividada e, na Capital, o percentual é ainda maior, 33,01%. A pesquisa também evidenciou a mais alta aceleração mensal de toda a série histórica: em relação a janeiro, a variação atingiu +0,4 e +0,5 ponto percentual para RS e POA, respectivamente.

Segundo o gestor de crédito e cobrança da CDL POA, Diego Ramos, em tempos de inadimplência alta, é imprescindível um olhar atento de quem opera crédito para atravessar este momento com os menores impactos possíveis, porém, é importante destacar que "fechar a torneira" sem muitos critérios pode ser tão prejudicial quanto o aumento da inadimplência, principalmente para o varejo, que, além do retorno financeiro das operações, tem influência direta nas vendas.

Para atenuar os riscos da operação de crédito, o gestor de crédito e cobrança recomenda que que as lojas redobram a atenção frente aos critérios de concessão, eventualmente com corte ou redução de liberação para perfis de maior risco; se possível, evitar penetração em portfólios e perfis não conhecidos; ter uma régua de cobrança bem definida, com antecipação de ações; dependendo da estrutura, busca de parceiros terceirizados para realização da cobrança.

Os dados foram obtidos a partir da base de restritivos da Boa Vista SCPC, a maior disponível no Estado. O Indicador de Inadimplência CDL POA revela que a população adulta negativada alcançou 2,693 milhões no RS e 384,9 mil em Porto Alegre. Entre janeiro e fevereiro de 2023, 33.147 gaúchos ingressaram no grupo, sendo 6.064 porto-alegrenses.