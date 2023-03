Varejista nacional de moda fecha loja no Centro de Porto Alegre

Mais uma fachada com marca removida e portas fechadas entrou na lista de varejos que decidiram desativar operação no Centro Histórico de Porto Alegre. Desta vez foi a varejista nacional de moda, a Riachuelo, que reduziu a presença na região.

A unidade que ficava na rua dos Andradas, entre as ruas Vigário José Inácio e Floriano Peixoto, foi desativada.

A rede diz que não teve outros ajustes de operação pelo País. Em janeiro, a Riachuelo chegou a fechar uma fábrica no Nordeste

Restou ainda uma filial da bandeira no Centro Histórico. No aviso deixado na porta, a Riachuelo comunica que unificou a operação com a unidade da avenida Otávio Rocha com rua Dr Flores, "a 300 metros de distância", dimensiona a marca.

Única loja no Centro fica em frente à concorrente, na rua Dr Flores com avenida Otávio Rocha. Foto: Patrícia Comunello/JC

O único endereço da bandeira fica bem em frente à concorrente gaúcha Renner e onde foi a icônica Mesbla no passado.

Em nota, a rede reforça que mantém a presença na região, além de filiais em shopping centers da Capital. "O que mostra que a decisão pontual foi baseada na otimização e realocação de recursos", explica a varejista de moda.

A marca Riachuelo tem quatro bandeiras hoje. São 329 lojas Riachuelo, 48 da Carter’s, 12 da Casa Riachuelo e três da Fanlab. Com isso, são 392 pontos físicos no País. Além disso, a marca tem áreas da Casa Riachuelo e duas da Carter’s no modelo "loja na loja", quando a coleção fica integrada a uma unidade da bandeira principal.