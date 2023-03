Por que a Starbucks fechou mais cedo no Centro de Porto Alegre

Uma cena inusitada gerou questionamentos de frequentadores do Centro Histórico de Porto Alegre na tarde desta quinta-feira (2). A loja da cafeteria norte-americana Starbucks na Galeria Chaves, aberta em maio de 2022 , fechou as portas no começo da tarde. Muitos clientes que circularam no fim da tarde pela rua dos Andradas foram surpreendidos pela cena e ficaram sem o café da marca.

Minuto Varejo estava no Centro conferindo as A colunaestava no Centro conferindo as vendas do Liquida Porto Alegre e flagrou a fachada com tudo baixado e luzes internas apagadas por volta das 17h.

O motivo da medida foi esclarecido pelo segurança da galeria.

"Faltou água. O abastecimento estava programado para ser interrompido no começo da tarde para as obras do quadrilátero central", diz o segurança.

A interrupção é prevista para se prolongar até o fim da noite de quinta-feira e afeta o Centro. Outras operações de alimentação no entorno mantiveram as portas abertas porque compraram água mineral e restringiram alguns tipos de itens do cardápio.

A loja da Mini Kalzone, quase ao lado da Starbucks, ficou aberta e estava lotada. Um funcionário disse que a equipe usou um liquidificador apenas para reduzir uso de água. O abastecimento foi feito com bombonas compradas pela casa para usar na elaboração de sucos e na lavagem de louças.

Outros pontos estavam abertos porque a caixa d'água dos prédios deu conta da demanda.

As obras ocorrem em diversos pontos da região para revitalização de vias e calçadas.