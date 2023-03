Passo Fundo Shopping ganha novos restaurantes

O maior shopping center da região Norte do Rio Grande do Sul anunciou duas novas operações gastronômicas com foco na culinária italiana. Serão inauguradas uma unidade do Mamma Mia Express e uma da Cantina Seraggio no Passo Fundo Shopping, na região do Planalto Médio. As inaugurações seguem a linha de expansão que o empreendimento tem buscado. No último ano, o shopping abriu 18 novas lojas, com investimento de marcas nacionais e internacionais.

A unidade do Mamma Mia será a primeira do grupo na região Norte e chega a Passo Fundo no formato express, que investe em refeições rápidas. Já a Cantina Seraggio é tradicional na região e, além dos galetos e grelhados, deve levar ao shopping a sua carta de vinhos e espumantes.

Ainda na primeira quinzena deste mês, no dia 10, o empreendimento receberá a inauguração da unidade do Hospital São Vicente de Paulo, maior instituição hospitalar macrorregional do interior do Rio Grande do Sul.