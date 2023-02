Supermercadistas gaúchos busca inovações na Euroshop na Alemanha

A coluna Minuto Varejo tem feito coberturas internacionais de grandes eventos como a NRF Retail's Big Show, em Nova York, e a Sial, em Paris. Desta vez, a coluna traz o que está rolando em uma das maiores feiras de varejo do mundo, a Euroshop, a partir de relatos de gaúchos que estão em Düsseldorf, na Alemanha, palco do evento que termina nesta quinta-feira (2 de março).

É a primeira Euroshop após a pandemia. Os principais temas da feira em 2023 são varejo conectado, sustentabilidade, loja inteligente, gestão de energia, customer centricity (foco no consumidor) e experiência.

Uma das comitivas é formada por 25 jovens supermercadistas, da Agas Jovem, que foram pela primeira vez ao evento e prometem voltar com novidades para os negócios.

São 1.830 expositores de 55 países em mais de 100 mil metros quadrados de 16 pavilhões. A Euroshop volta a ser feita pela primeira vez após a pandemia.

Francisco Brust, coordenador de capacitação da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas), lembra que os alemães dão show de "visual, comunicação e distribuição de categorias, como o planograma, que indica o 'endereço' de cada mercadoria na prateleira".

Mas em visitas a lojas, fora do palco da Euroshop, é possível detectar falhas que não são verificadas nos supermercados no Rio Grande do Sul. "Um exemplo: quando acaba um produto na gôndola, eles deixam o 'buraco', com etiqueta do item, mas sem abastecer. No Brasil, o supermercado repõe com outros itens, se não tiver no estoque", contrasta Brust.

Parte dessa diferença é explicada pela gestão e disponibilidade de mão de obra. "Nos supermercados aqui na Alemanha, não se tem os repositores que abastecem a loja, verificam estoque etc", explica Brust.