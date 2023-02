Marca de chocolate da serra gaúcha inaugura quiosque em aeroporto de São Paulo

Tradicional marca de chocolates da serra gaúcha, a Lugano inaugura sua segunda unidade em forma de quiosque no mês de março. Desta vez, o chocolate artesanal de Gramado aterrissa no terminal de voos internacionais do Aeroporto de Viracopos, na cidade de Campinas, em São Paulo.

A unidade reúne cafeteria, que dispões de cafés e chocolates quentes especiais, além de quiche, coxinha de frango, pão de queijo e tortinha de palmito. Entre os doces, bolo da vó, palha italiana e waffle com cobertura de chocolate. E, claro, os mais famosos chocolates Lugano, como as barras de chocolate ao leite, amargo e branco.

O espaço possui 7m² e tem capacidade para 8 lugares próprios. Agora, a marca chega a 22 lojas em operação no Estado de São Paulo, incluindo as unidades próprias do Shopping D&D e da Avenida Paulista. Outras 8 unidades estão em processo de implantação, com previsão de abertura até maio de 2023.

O espaço faz parte de uma iniciativa da marca em investir na franquia de quiosque. A unidade neste formato foi inaugurada no shopping Maringá Park, no Paraná, no ano de 2022. A intenção da marca é abrir 100 quiosques este ano no Brasil, afirma o diretor de marketing e operações da Lugano, Jonas Esteves, em nota enviada à coluna.

"Estamos muito animados em receber os milhares de viajantes que cruzam Viracopos diariamente. Uma notícia animadora para os fãs da marca e viajantes em geral, que agora poderão desfrutar de seus chocolates preferidos enquanto esperam pelo seu voo", destaca Esteves.

A rede gaúcha iniciou o processo de abertura de franquias em 2018, sendo que a primeira foi aberta em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Atualmente, a Lugano conta com mais de 220 lojas entre franqueados, licenciados e estabelecimentos próprios em todas as regiões do Brasil.