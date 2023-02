Eficiência operacional é essencial em 2023

Um varejo mais pé no chão e com muita coisa para fazer em 2023, com dois olhos em eficiência operacional. Estas foram algumas das tônicas da NRF Retail's Big Show, em Nova York, em janeiro, acompanhada pela coluna e que foram esmiuçadas em webinar recente promovido pela PagBrasil, que atua com pagamentos digitais. A colunista do Minuto Varejo mediou o encontro comandado por três nomes que atuam em diferentes pontas do varejo: Alexandre Oliveira, diretor de vendas da PagBrasil, Simone Sancho, CEO da Belong Be, e Marcelo Fischer, da Shopify Brasil. A sessão foi de uma hora e teve espaço para perguntas e comentários do público. Na tela, os temas que monopolizaram foram bem em linha com a vida diária dos negócios. Simone falou de itens simples, como ter uma boa página de venda, com imagens e informações, conexão com o atendimento. Fischer falou sobre ferramentas de e-commerce e soluções. Eficiência operacional foi o item mais pontuado e passa por controle de estoque, custos e saber montar campanhas. Oliveira tocou no Pix parcelado, que gera atenção: "Nada mais que um crediário". O link para assistir ao vídeo está na coluna digital.