Evento foca negócios e cases de confeitarias

Um dos eventos gaúchos focados em confeitaria no Rio Grande do Sul está de volta em novo formato. O SugarCake Show volta a ser presencial e aposta em muito conteúdo, com cases nacionais do segmento, destaca Adriana Kauer, dona da Comercial Martini e criadora do evento. O foco será "encorajar e motivar o empreendedorismo" na área. Na pandemia, negócios ligados à confeitaria foram alternativa de renda, e muitas pessoas buscaram aulas em canais digitais. "Há uma profusão de cursos virtuais de qualidade. No entanto, quanto mais as pessoas tiveram contato com esse tipo de conteúdo, maior foi a concorrência", pondera Adriana. A ideia do evento é qualificar e dar diferencias a quem atua no setor. O SugarCake Show será em 6 de março na sede da Associação Comercial de Porto Alegre, no Centro de Porto Alegre. As inscrições são pelo www.comercialmartini.com.br e vão de R$ 120,00 (ingresso solidário) a R$ 240,00. A lista dos mais de 10 professores está na coluna digital do Minuto Varejo.