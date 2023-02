Franquia de cachorro-quente abre no aeroporto Salgado Filho

Tradicional franquia de fast-food nos aeroportos no Brasil, a Doog, com quiosque de cachorros-quentes, acaba de aterrissar no Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre. A unidade abriu nesta sexta-feira (17) na área de embarque do terminal na Zona Norte.

Com área de 15 metros quadrados, a nova operação está localizada na parte restrita do aeroporto, com acesso apenas a quem vai pegar avião. O cliente faz a solicitação no balcão e acompanha a montagem do lanche. O cardápio da rede é inspirado em viagens, com nomes de cidades e países.

O formato do ponto remete às carrocinhas de cachorro-quente de rua, buscando resgatar memórias da infância de quem estiver passando pelo local.

A Doog fica na sala de embarque doméstico, próxima ao Portão 118, e abre diariamente das 7h às 23h.

"Estamos muito felizes com mais uma inauguração. A partir de fevereiro os gaúchos poderão decolar de um jeito mais gostoso, pois a viagem só começa depois da primeira mordida", brinca o sócio da marca, Aldo Braga Junior, em nota enviada à coluna.

A rede tem unidades em outros 13 aeroportos do Brasil e pretende inaugurar, em breve, franquias nos aeroportos internacionais de Goiânia (Goiás), Navegantes (Santa Catarina), Fortaleza (Ceará), também administrado pela Fraport, concessionária em Porto Alegre, e Salvador (Bahia).