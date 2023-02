Zaffari alerta para golpe em suposta enquete enviada por WhatsApp: 'É fake'

Uma mensagem com link mandando para uma suposta enquete promocional do Zaffari está sendo compartilhada em grupos de WhatsApp. A coluna Minuto Varejo recebeu de leitores. O conteúdo claramente indica se tratar de golpe pela forma como a mensagem é anunciada, com erros no texto.

"Através do questionário, você terá a chance de obter 1000 REAL", é a frase para fisgar desavisados. O link está sendo enviado, por exemplo, em grupos de condomínio.

O grupo supermercadista emitiu nota na manhã desta terça-feira (14) afirmando que a mensagem é "fake" e usa indevidamente o nome da empresa.

"O Grupo Zaffari informa que é falsa a enquete em nome da empresa que circula pelo WhatsApp desde o dia 13 de fevereiro, com o título "Carnaval por tempo limitado do 88º aniversário do Zaffari", diz a nota do grupo, líder no varejo de supermercados.

"As medidas necessárias já estão sendo tomadas, e a empresa está comunicando um alerta a respeito do assunto em seus canais próprios e redes sociais", completa a rede.

A mensagem, tudo indica, pode ser uma armadilha, já que pode conter algum vírus por trás do link ao ser clicado para responder às perguntas: Quem tem anti-virus no computador já recebe o aviso de "site malicioso", com acesso negado automaticamente.

Clientes receberam mensagem da bandeira com a nota na manhã desta terça-feira.

Na prática, importante é que não se compartilhe nenhuma mensagem com procedência desconhecida.