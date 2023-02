>>A Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), do IBGE, do IBGE, mostrou que o volume de vendas do varejo gaúcho caiu 2,5% em dezembro frente a novembro, e o do ampliado (materiais de construção e veículos) subiu 0,5%.

>>Em 2022, o setor teve alta de 7,1%, e no ampliado, de 3,7%, frente a 2021. Destaques positivos foram combustíveis (alta de 30,4%), e livros e papelaria (26,1%) e negativos eletromóveis (-5,6%) e materiais de construção (-12,1%).

>> Giovana Menegotto, economista da Fecomércio-RS, comenta: “A dinâmica do varejo gaúcho não descola do cenário nacional e sofre influência das condições macroeconômicas”. Oscar Frank, economista-chefe da CDL-POA: “No geral, foi um ano ruim para segmentos mais dependentes de crédito”. Os dois alertam que 2023 segue com mais desafios para as vendas do varejo.