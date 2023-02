Pompéia lança marca de produtos sustentáveis

A pegada sustentável definitivamente entrou na moda e não deve sair de cena. Redes varejistas gaúchas estão lançando coleções que focam uso de materiais com este foco. A coluna Minuto Varejo já mostrou a Renner, com seu jeans de algodão orgânico e rastreado por blockchain. Agora a Lojas Pompéia entrou em cena com a primeira leva de produtos. Uma linha de tênis estreia a marca que vai liderar o mundo circular da rede. O circular tema ver justamente com os processos de vida dos produtos vendidos e como é o destino. A Eco.ar aplica o conceito de reuso de peças e uniformes da Pompéia que seriam descartados, explica a varejista.

"Foram utilizados cerca de 300 quilos de peças, acumulados durante três anos, que passaram por um processo de desfibramento, transformando-os novamente em fio têxtil, usado para a confecção do cabedal, palmilha e partes internas do tênis", detalha a Pompéia, em nota.

O resultado veio com os três modelos nas cores preto e cinza. A versão masculina vai do tamanho 38 ao 44. O feminino vai do 34 ao 39. Cada par é vendido a R$ 299,90. O tênis é vendidos nas lojas da rede, o site e pelo aplicativo da loja. A entrega é em todo o Brasil.

O objetivo da nova marca, que se junta a outras seis exclusivamente vendidas nas lojas, e-commerce e app da Pompéia, é apresentar produtos que estejam alinhados com as condutas de desenvolvimento sustentável em ESG. Na outra frente do grupo varejista, a Gang vai abrir a primeira loja em 2023. Vai ser em Farroupilha, na quinta-feira., na rua Pinheiro Machado, Centro da cidade. A marca ultrapassa 50 unidades.