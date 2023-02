Webinar pauta soluções práticas pós-NRF

Patrícia Comunello

Um varejo mais pé no chão e com muita coisa para fazer em 2023. Estas foram duas tônicas da NRF Retail's Big Show, em Nova York, e que vão estar em um webinar ao vivo amanha, às 10h, promovido pela PagBrasil, que atua com meios digitais de pagamentos. A coluna Minuto Varejo vai mediar o encontro com três nomes que atuam em diferentes pontas do varejo. Alexandre Oliveira, diretor de vendas PagBrasil, Simone Sancho, CEO da Belong Be, e Marcelo Fischer, Shopfy Brasil, estarão na sessão que deve durar uma hora e que terá espaço para perguntas e comentários do público. A inscrição é gratuita pelo https://conteudo.pagbrasil.com/webinar-pos-nrf. Desafios do varejo do digital ao físico, o que precisa estar no radar (conjuntura e negócio), soluções de e-commerce e comunidades vão passar pelo webinar.