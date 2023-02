Unimed estreia mais unidade própria em Porto Alegre

A Unimed Porto Alegre, com base de 625 mil clientes de 46 cidades e mais a demanda de cooperativas da rede estadual e nacional, estreia nova unidade que será sua maior estrutura própria de assistência. Foram investidos R$ 18 milhões para equipar os cinco andares do prédio na esquina da rua 24 de Outubro com avenida Goethe, em frente ao Parque Moinhos de Vento, o Parcão.

A abertura para segurados é na segunda-feira (13), quando será também desativada a operação que fica quase ao lado do Moinhos Shopping e bem perto da unidade 24 de Outubro. A inauguração oficial foi nesta quinta-feira (9). O local vai atender de segunda a sexta, das 7h às 19h. Aos sábados, a unidade abre das 7h às 16h. Clientes terão estacionamento com 18 vagas, duas com carregamento para veículos elétricos.

"A unidade atual não suportou o volume de clientes, por isso optamos por montar uma próxima, onde as pessoas vão ter mais conforto e agilidade", diz o presidente do Conselho de Administração da UnimedPOA, Márcio Pizzato. A capacidade do serviço é de atender 700 pessoas por dia. "Estamos em uma esquina ícone, o que deve impulsionar as vendas", projeta o presidente.

A primeira grande mudança é no tamanho. De 530 metros quadrados da atual operação, a nova tem quase 3 mil metros quadrados, distribuídos em cinco andares. A entidade fez contrato com os donos da área, que ergueram o prédio e cobram aluguel pelo uso. No mercado imobiliário, é o que se chama de built to suit, modalidade que se multiplica em segmentos como farmácias e até supermercado.

Uma das novidades é um andar dedicado à saúde da mulher, que será a primeira operação com este perfil no portfólio de centros de assistência da cooperativa. No local, estarão a clínica da mulher, sala de coleta de exames laboratoriais, ecografia, densitometria óssea e mamografia, além de serviço para implantar os dispositivos intrauterinos (diu), que sairá da unidade Farrapos para a nova.

No setor de coleta de exames e realização de vacinas em criança, haverá jogos e óculos de realidade virtual para facilitar a adesão às coletas, diz Pizzato. As demais áreas têm recepção, sala de coleta de exames laboratoriais e clínica de vacinas no térreo, laboratório e sala de curvas para coletas de longa premência no segundo nível, ressonância magnética e sala de preparo e observação no quarto nível.

A estrutura terá equipamento inédito de ressonância magnética no Brasil e o segundo na América Latina. O aparelho tem tecnologia exclusiva de micro resfriamento, que permite operações com menos Hélio (gás essencial para o funcionamento dos equipamentos de exames de imagem), reduzindo a emissão de gases no ambiente. O tempo de exame reduz ainda 50%.

"A diferença frente a outros equipamentos mais comuns é como comparar uma Ferrari de última geração e um carro popular", ilustra Pizzato.

Na área de sustentabilidade, há mais soluções. Entre as medidas, está a retenção pluvial da cobertura e drenagem do ar condicionado de todas as máquinas evaporadoras internas, com reuso das águas para limpezas externas e jardinagem. A fachada de vidro permite maior aproveitamento da luz solar, reduzindo gasto de energia.