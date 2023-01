Rede gaúcha planeja abrir 80 novas lojas em 2023, com foco fora do RS

A expansão física de uma das maiores redes de varejo gaúcha de multiprodutos, indo de eletromóveis, eletrônicos, confecções a ferramentas para uso em casa, será menor em número de unidades em 2023, mas maior no reforço da presença no mercado fora do Rio Grande do Sul.

O diretor de inovação da rede da Lebes, Luis Gustavo Masiero, informou à coluna Minuto Varejo, em conversa em Nova York, durante a NRF Retail's Big Show, que a rede planeja abrir 80 novas filiais este ano. "Em 2022, abrimos 144", disse o executivo.

O menor crescimento orgânico será compensado pelo maior alcance.

"Vamos explorar mais o Sul do Paraná e o Norte de Santa Catarina. No Rio Grande do Sul, estamos com boa presença, mas se surgirem oportunidades em cidades boas a gente vai abrir", detalha Masiero.

Sobre o desempenho da receita de vendas em 2022, o diretor diz que está sendo finalizado.

Masiero falou sobre os planos de expansão, enquanto estava na NRF em Nova York. Foto: Patrícia Comunello/JC

A feira em Nova York serviu para reforçar pontos para atuar e tornar mais eficiente o negócio da rede.

A pauta do evento, de 15 a 17 de janeiro que teve cobertura da coluna, veio forte em temas como relação mais fluida com o cliente, ação nas comunidades, atenção a equipes das lojas e agilidade nas interfaces física e digital.

"A NRF veio mais pé no chão este ano, não tem muito para ser inventado, mas sim executado", observou Masiero.

"O fluxo nas lojas reduziu na pandemia e não vai voltar a ser o que era, então temos de tocar o cliente em mais pontos. Para isso, precisamos qualificar mais as pessoas, reforçar padrões de atendimento e treinamento e empoderar através de ferramentas que facilitem a vida do colaborador", lista ele. A tecnologia é essencial neste reforço da operação, pontua o diretor.

Masiero acredita que a relação local, em polos de vizinhança e mercado menores, está bem resolvida com os formatos da Lebes Express, que são menores e operam ainda como hub logístico, completa o executivo.