Empreendimento de casas suspensas realiza experiência 3D em Porto Alegre

Utilizando o conceito de casas suspensas, o residencial Monjardin, no Bairro Chácara das Pedras, deu início à nova etapa de lançamento nesta sexta-feira (20). A novidade é apresentada no Parador da Figueira Lounge & Bar Iguatemi, em Porto Alegre, com entrada gratuita. Trata-se de um espaço idealizado para apresentar o conceito do empreendimento, com a possibilidade da realização de uma experiência em 3D do conjunto.

Outra série de ações em torno do projeto está programada para acontecer durante o período do Parador da Figueira. Entre as quais meetings, com o objetivo de interagir com temas relacionados a arquitetura, design, sustentabilidade, trazendo marcas registradas da construtora.

O novo empreendimento é da ABF Developments e está localizado na rua Doutor Barbosa Gonçalves, nº 330, Chácara das Pedras. O estilo arquitetônico do empreendimento é moderno e focado na conexão do imóvel com o exterior.

O espaço privativo dos apartamentos conta com jardim, parrilla, jacuzzi e área para pets. Os espaços compartilhados incluem um wellness center - com academia -, gastrolobby e um open terrace - com ambiente integrado no 2º pavimento com áreas intimistas para confraternização.

A nova etapa de lançamento segue até o dia 5 de março, das 16h às 22h, no espaço ABF Developments/Monjardin, junto ao Parador da Figueira Lounge & Bar.