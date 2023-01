Lojas de Nova York ditam tendência para varejo global

Mais do que servir de palco para grandes a pequenas marcas e especialistas em tendência para o varejo global na recente edição da NRF Retail's Big Show, Nova York é um território para ver a inovação na prática. A coluna Minuto Varejo acompanhou as visitas técnicas, com roteiro organizado pelo coordenador de varejo do Sebrae-RS, Fabiano Zortéa, que passaram por dez lojas em dois dias. Algumas das operações já foram retratadas na cobertura que está sendo lançada no canal impresso e nas frentes digitais do JC.

Nesta edição, a seleção contempla quatro operações, que estão na onda e que precisam entrar na agenda de empreendedores, independentemente do tamanho, no Rio Grande do Sul. A seguir, um perfil da Catch'n Ice Cream, Lego, Showfields e Starbucks Empire State Building.