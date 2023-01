Maior shopping da Zona Sul do RS recebeu 22 novas operações em 2022

O Shopping Pelotas inicia 2023 comemorando os bons resultados do ano anterior. Considerado o maior da região Sul do Rio Grande do Sul, o empreendimento contabilizou 22 novas operações em 2022, sendo 11 lojas inéditas no shopping, sete quiosques e quatro reinaugurações. Entre as marcas novas que chegam ao local, estão marcas de atuação nacional, como Camicado, Super Store Cacau Show e Havanna.

As inaugurações incluem opções em cafeteria, vestuário feminino e masculina, games e decoração. Além disso, o shopping tem investido na oferta de serviços, como operações imobiliárias, reparos eletrônicos e energia solar.

Outras lojas que iniciaram atividade no shopping são Absolutta Store, Click & Decore, Ivan Pons, Doux Donuteria, Troca Tela Smart, Up Games Eletrônicos, Chiquinho Sorvetes e Decolores.

Entre os quiosques, estão Schneider Store, Upa Upa, Bear Plush, MAtch!, Porto 5, Cutelaria D´Ávila e Nuvenzinha. As reinaugurações no último ano ficaram por conta de Nova Era, Clube Melissa, Imobiliária Bagé e Luz da Lua.

Um dos destaques das inaugurações é a Cacau Show em modelo Super Store. Essa é a primeira loja neste formato no RS da maior rede de chocolates finos do mundo. O empreendimento tem 140m² e gerou 15 novos empregos.

Com as novas lojas, o shopping adicionou 1.212m² de operações. Também foram positivos os números de fluxo de visitantes - com 39,19% a mais em relação a 2021 - e de vendas - com 31% de alta.

"Um dos nossos pontos fortes é entregar ao cliente tudo o que ele precisa em um mesmo espaço. Os shoppings centers têm se renovado cada vez mais nessa direção, provando que não são apenas um centro de compras, e aqui nós investimos sempre nessa vocação de oferecer tudo o que facilita a vida das pessoas", explica o Gerente Geral do Shopping Pelotas, Jeanderson Mendes.

O gerente explica que, para 2023, a expectativa é de que anúncios de novidades aconteçam em breve.