O que lojistas gaúchos vão buscar na maior feira de varejo do mundo

Patrícia Comunello, de Nova York

Buscar respostas é a frase mais repetida pelos integrantes da comitiva gaúcha que já está em Nova York para a intensa programação da maior feira de tendências e inovação do varejo no mundo, a NRF Retail's Big Show. A edição deste ano, que começa no domingo (15), é considerada a "mais normal" pós-pandemia.

Além de conferências, palestras setoriais e exposição de inovações no Jacob Javits Center, no Hudson Yards, onde estão os ativos imobiliários mais valorizados dos Estados Unidos, a comitiva vai percorrer lojas e outras operações que são referências de novidades e podem servir de modelo para levar ideias ao Rio Grande do Sul.

O coordenador de varejo do Sebrae-RS, Fabiano Zortéa, que foi antes ao palco da imersão para mapear pontos que serão visitados pela comitiva, já indica algumas mudanças e modelos de negócios que devem despertar atenção e precisam estar no radar de quem deixou o Rio Grande do Sul para a jornada de sete dias em Nova York.

"Espero encontrar visões de futuro, porque estamos vindo de um momento muito difícil, o consumidor mudou nos anos recentes", elenca Ademir da Costa, das lojas Michelle, do ramo de decoração em

Santa Maria e presidente do Sindilojas da cidade.

"Vou buscar novas formas de gerir nosso negócio e novas tecnologias, não só para a empresa, mas para os nossos clientes também", aposta Costa, que está indo pela primeira vez para a feira.

"A expectativa é a maior do mundo", reforça Virgilio Tonolli, dono da Casa dos Colchões, com operação na Serra Gaúcha e no digital.

"Depois da pandemia, deverá ser a melhor edição dos últimos tempo", avalia Tonolli.

Para veteranos na feira, como Adriano Braga, dono da Upper Retail Design, que atende lojistas de todo o Brasil, com 12 edições no currículo, voltar a Nova York é uma obrigação para buscar tendências. "O que pode ser traduzido para a realidade brasileira", relaciona Braga.

A NRF atrai estreantes do Rio Grande do Sul. Na comitiva a lista é grande, principalmente do grupo de pequenas empresas que passa pela seleção do Sebrae-RS.

A jovem Juliana Schaefer, que toca negócio de ótica da família em Santa Rosa, nas Missões, acredita que será uma chance para conhecer e trocar ideias com novas pessoas e descobrir como é o varejo na Big Apple. "Quero ver o que o varejo está organizando para os próximos anos", motiva-se Juliana.

A proprietária do Studio FAV, de Garibaldi, a arquiteta especialista em varejo Fernanda Pruinelli, diz que será a chance para ver o que funciona "no principal local do mundo" para o comércio.

Dono da bandeira Villagio, de mercado de vizinhança com lojas em Bento Gonçalves, Canela, Caxias do Sul (sede), Farroupilha e Flores da Cunha, Eduardo Luis Slomp, estreia na imersão em Nova York com foco em encontrar noviades para sua operação e a rede Multimercados, que reúne 27 pontos ligados a seis empresas na Serra.

"Já tinha falado muito da NRF, mas nunca tinha tido oportunidade de ir. Sabe como é: supermercadista trabalha de domingo a domingo (risos), não acha um dia para fazer isso. Quero ver ideias para nossa rede também", planeja Slomp, que também é diretor do Senac-RS.

A Fecomércio-RS está levando o maior grupo para a missão na feira e visitas técnicas até hoje, observa o vice-presidente da federação, Gilmar Bazanella.

"Vai ser bem diferente em relação a 2022, que tinha muito efeito da pandemia ainda", cita Bazanella.

"Queremos colher muita informação, rever conceitos sobre o que foi falado no ano passado. Nossa

missão será colher experiências e repassar aos colegas na volta", projeta o dirigentes da Fecomércio-RS.

O presidente do Sindilojas Porto Alegre, Arcione Piva, está curioso para ver quais serão os hits ou temas mais badalados na nova edição do evento. Piva cita que o metaverso, como assunto que bombou em 2022 e que acabou não tendo a força que prometia para o dia a dia do varejo, pelo menos no Brasil. "O que vamos buscar (de respostas e informações) é para pequenos e médios empreendedores", assinala Piva.