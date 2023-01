Rede mundial de frango frito abre nova loja no RS

Marcas internacionais reforçam cada vez mais a presença no mercado gaúcho, da a moda à alimentação. Agora é a vez da rede norte-americana famosa pelo frango frito ampliar a presença no Estado. A mais recente unidade da KFC, a sexta gaúcha, já opera em um dos shopping centers do grupo Zaffari.

A loja própria da marca abriu no Bourbon Shopping Novo Hamburgo, na Região Metropolitana de Porto Alegre. É a primeira operação na cidade e a segunda em um empreendimento do Zaffari. A outra fica no Bourbon Wallig, na Capital. Além de atuação direta, a rede opera com franquias.

Até hoje o KFC só estava presente na Capital e em Canoas no mercado gaúcho.

A mescla de unidades próprias e franqueadas é opção para equilibrar "crescimento e rentabilidade", comenta, por nota, Lucas Couto, diretor de marketing e vendas do KFC Brasil. "Temos mais planos de crescer em 2023 (no Estado)", projeta o executivo.

Alto potencial de consumo e grande fluxo de pessoas durante o ano foram decisivos para a escolha de Novo Hamburgo, diz Couto, ao comentar a implantação.

A loja fica na praça de alimentação e segue modelo simplificado da marca.

Em 2022, o KFC inaugurou 15 unidades no País, chegando a 135 restaurantes próprios e franquias no Brasil. São 27 mil lojas em mais de 140 países.

Como surge a marca KFC

A KFC (Kentucky Fried Chicken) foi criada no Kentucky, um dos 50 estados dos Estados Unidos, em 1952, pelo coronel Harland Sanders. O famoso frango frito é caracterizado pela crocância e suculência. A receita é mantida em segredo pela rede. O balde de frango é o principal atrativo do cardápio.

A rede pertence à companhia International Meal Company (IMC), de capital aberto, que também é dona de marcas próprias e franqueadas como Frango Assado, Pizza Hut, Viena, Olive Garden, Batata Inglesa, Brunella e Margaritaville. O grupo emprega mais de 12 mil pessoas e teve receita líquida de R$ 1,85 bilhão em 2021.