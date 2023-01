Voz de Ayrton Senna reproduzida por IA é atração em mostra inédita em Porto Alegre

Uma exposição inédita no Rio Grande do Sul promete emocionar fãs de Ayrton Senna, o maior piloto do automobilismo brasileiro e um dos maiores do mundo. Graças à inteligência artificial (IA), os visitantes vão embarcar na mostra, que estreia dia 13 deste mês no BarraShoppingSul, em Porto Alegre, ouvindo as histórias sobre as conquistas contadas a partir do resgate da voz do próprio Senna.