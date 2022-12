Franquia escolhe cidade vizinha a Porto Alegre para estrear no Sul do Brasil

Uma nova franquia de varejo de calçados escolheu uma das cidades vizinhas a Porto Alegre para estrear no mercado gaúcho e ter a primeira unidade no Sul do Brasil. A Di Santinni (DS), marca que começou como uma pequena fábrica em 1980 em São Paulo (capital) e hoje tem 120 lojas em 15 estados, abriu em Alvorada, na Região Metropolitana.

É uma loja de rua, localizada na avenida Presidente Vargas, 2180, parada 48. A operação funciona desde o dia 14. A unidade tem 113 metros quadrados de área de venda e envolveu investimento de R$ 550 mil. Foram abertos 13 empregos diretos.

A franquia atua com calçados e acessórios, desde linhas casuais até complementos para looks de festa, para públicos masculino, feminino e infantil.

"O mix é composto pelas principais marcas do mercado e por linhas próprias exclusivas da loja", afirma, por nota, o head de Expansão da Di Santinni, Diego Caravaca.

Loja tem marcas do mercado e linhas exclusivas da franquia. Fotos: Di Santinni/Divulgação/JC

Alvorada foi escolhida, explica o head de Expansão, para a estreia no Sul porque o franqueado já possui um comércio na cidade, o que ajuda a se tornar um franqueado.

"Além de ser um local com um público e comércio com características muito parecidas dos locais em que estamos", complementa Caravaca.

A Di Santinni tem cartão próprio com parcelamento em até 12 vezes.

A rede atuava antes de desembarcar no Estado em quatro regiões, com lojas concentradas no Norte e Nordeste (Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Alagoas, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Sergipe e Rio Grande do Norte), Centro-Oeste (Goiás), e Minas Gerais e Rio de Janeiro, no Sudeste.

Este ano a meta é chegar a 12 novas unidades. Em 2023, a meta, diz a DS em nota, é abrir lojas em São Paulo e no Paraná, além de expandir no Rio.

Painel permite que cliente faça o pedido de modelo e tamanho e receba mais rápido para provar na loja física

O executivo adiantou ainda que a marca também quer entrar em mais cidades gaúchas.

"O Estado é muito grande e comporta mais lojas", justifica Caravaca.

Um dos atrativos na loja é o painel do DS Smart para escolha de modelos e compra no site da rede. Segundo a franquia, o pedido lançado na tela chega mais rápido aos pés do cliente. O que levava sete minutos, no atendimento convencional, cai a 60 segundos quando buscado no painel.

"Com base em Inteligência Artificial, é possível que a equipe da loja ofereça produtos adicionais, com base no perfil de cada cliente", acrescenta a Santinni.