Papelaria, farmácia e supermercados estão em dia de estreias no RS

Quinta-feira gorda no varejo. O acompanhamento da coluna Minuto Varejo registra pelo menos seis novas operações entrando em cena no mesmo dia em três cidades. As atividades incluem livraria, farmácia e supermercado em dois modelos de loja. As redes Casa do Papel (livraria), São João (farmácia) e Asun e Unidasul (supermercados) lideraram a safra de novos estabelecimentos.

O Asun, quinta maior do segmento, teve o maior número de aberturas, com três filiais para reforçar a presença em seus modelos de negócio. "A gente correu para abrir hoje (15). Tinha de ser agora, para dar tempo de aproveitar o movimento do Natal", diz o presidente do Asun, Antonio Ortiz Romacho. O grupo projeta alta de 15% nas vendas no fim de ano frente a 2021.

Foram "reabertas" com outro layout e marca as unidades compradas do Carrefour e que eram do grupo Big. Os dois Maxxi Atacado em Gravataí e Santa Maria viraram Leia Mais Atacado. O Nacional de Gravataí virou Asun, com seu formato de loja de bairro e situado no Centro da cidade da Região Metropolitana.

A bandeira Rissul, do grupo Unidasul, terceiro maior do setor no Estado, estreou em Sapiranga, no Vale do Sinos, a segunda unidade na cidade. Segundo a rede, a filial tem uma série de novidades, como a modernização da fachada, que vem com novo visual e novo layout interno de loja, que fica na rua Presidente Kennedy, 1083, no bairro São Luiz. O supermercado tem 3,1 mil metros quadrados de área total, sendo 1,3 mil metros quadrados de área de venda. O mix soma de 13 mil itens.

"Esta loja já nasce única, é um novo modelo de loja para o Rissul. Decidimos começar esse movimento por Sapiranga porque acreditamos no potencial da cidade", demarcou o presidente da Unidasul, Augusto De Cesaro, em nota, avisando que é "o início de um novo momento para a rede". As mudanças serão graduais nas demais operações.

Em Porto Alegre, a Casa do Papel chegou à Zona Sul da Capital. A 13ª filial da livraria abriu na avenida Wenceslau Escobar e se consagra como operação de rua. A marca não vai parar por aí. Outra unidade já está a caminho também na Zona Sul, desta vez na avenida Cavalhada.

Para completar o sexteto de novos comércios e para reforçar a fama, a Farmácia São João estreou a segunda unidade em pouco mais de uma semana - a primeira foi na Zina Sul -, e já opera em nova esquina da Capital, desta vez no bairro Santana, em terreno em que prédios foram demolidos. Em 30 dias, a unidade, a 81ª da rede na Capital, foi erguida.