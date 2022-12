Rede gaúcha de supermercado abre loja conceito em cidade calçadista

Uma das cidades do polo calçadista gaúcho é sede da primeira loja conceito de uma das maiores redes de supermercado do Rio Grande do Sul. A bandeira Rissul, do grupo Unidasul, terceiro maior do setor no Estado, estreou nesta quinta-feira (15) em Sapiranga, no Vale do Sinos, a segunda unidade na cidade.

Segundo a rede, a filial tem uma série de novidades, como a modernização da fachada, que vem com novo visual e novo layout interno de loja, que fica na rua Presidente Kennedy, 1083, no bairro São Luiz.

O supermercado tem 3,1 mil metros quadrados de área total, sendo 1,3 mil metros quadrados de área de venda. O mix soma de 13 mil itens.

"Esta loja já nasce única, é um novo modelo de loja para o Rissul. Decidimos começar esse movimento por Sapiranga porque acreditamos no potencial da cidade", demarcou o presidente da Unidasul, Augusto De Cesaro, em nota, avisando que é "o início de um novo momento para a rede". As mudanças serão graduais nas demais operações.

As novidades, diz a rede, é maior diversidade de produtos e reforço de linhas de alimentos restritivos, com opções saudáveis para consumidores que não podem comer determinados ingredientes, como glúten. Os setores de hortifrúti, padaria, açougue e vinhos têm ambientação exclusiva da loja conceito.

A filial terá em breve self-checkout, que são caixas sem operador, com autoatendimento do cliente que passa os produtos e paga sozinho. A loja tem 14 caixas com operadores, abriu 130 vagas de emprego e tem 44 vagas de estacionamento, sendo duas com carregador para carros elétricos, informa o grupo.

O funcionamento vai de segunda a sábado, das 8h às 21h, e aos domingos, das 8h30min às 20h.