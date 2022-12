Guia faz seleção inédita de alimentos e bebidas do Rio Grande do Sul

O Guia de Sabores Únicos do Rio Grande do Sul traz alimentos e bebidas produzidos por marcas locais gaúchas e com muita pegada autoral já está na rua. A iniciativa inédita que reúne 50 marcas, que vão de pesto com pinhão, doce de leite com flor de sal, salame com figo, vinhos únicos e um banquete de produtos, é liderada pelo Sebrae-RS e foi resultado de uma seleção criteriosa de produtos de diversas regiões gaúchas.

"É um projeto com pequenas agroindústrias e indústrias do Estado que dá valor aos produtos. Fizemos um garimpo em todo o território, selecionamos empresas melhor pontuadas em critérios como presença digital, rótulos e gestão do negócio", explica o especialista de Alimentos e Bebidas (A&B) do Sebrae-RS e responsável pelo projeto, Roger Scherer Klafke. Além disso, as marcas seguem as categorias colonial, regional, artesanal e inovadora.

"O guia busca também busca inspirar mais marcas a estarem no mesmo nível", reforça o especialista.

A apresentação dos participantes da publicação foi em evento que teve mostra dos produtos, no Instituto Caldeira, em Porto Alegre, na quarta-feira (14), com sessão lotada que teve pitches dos fabricantes e contatos de chefs e donos de restaurantes, empórios e pequenos mercados.

"No lançamento, promovemos contato de potenciais compradores para conhecerem as marcas, provarem produtos e até fazer pedidos aqui", destaca Klafke, que faz a coordenação do grupo gaúcho de pequenas empresas que participa de uma das maiores feiras de inovação em alimentos e bebidas do mundo, a Sial Paris.

"Tenho certeza que muitas dos produtos que estão no guia poderiam muito bem estar entre as inovações na Sial", valoriza Klafke. A coluna Minuto Varejo fez a cobertura da feira em outubro, direto da capital francesa.

O guia está inserido no projeto Alimentos Brasileiros Diferenciados, que o Sebrae desenvolve pelo País. No Estado, foram pré-selecionados 373 produtos entre alimentos e bebidas de 107 potenciais empresas, entre pequenas indústrias, microempreendedores individuais (MEI), microempresa, empresas de pequeno porte ou produtor rural. Os 50 alimentos e bebidas do guia passaram por avaliações sobre regionalidade, entusiasmo, diferenciação, organização e maturidade digital.