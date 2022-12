No Ponto: novas lojas e Natal no ParkShopping Canoas, Moinhos e Praia de Belas

O ParkShopping Canoas tem listão de novas lojas vindo por aí. Serão 14 operações nos próximos meses, informa o empreendimento do grupo Multiplan, mesmo dono do BarraShoppingSul. Uma das estreantes é o outlet Estoque, com grifes como Le Lis Blanc, Bobô, John John, Dudalina e Individual. Outras 13 marcas: Zeiss, The Coffee, Feito Café Ecodesign, Lugano, Cotton On, Calzedonia, Bottero, Pegada, _Prime Shoes, Vitória, Vipper, Remuve e Bag. O Park somou vendas de R$ 164 milhões no terceiro trimestre, alta de 27% frente ao mesmo período de 2021. O Moinhos Shopping vai sortear viagens para pontos no exterior que remetem à história do empreendimento, com visitas a moinhos históricos no mundo, situados na Holanda, Espanha, Itália e Grécia. Gastos de R$ 600,00 valem uma caixa com macarons e cupom para concorrer aos destinos. Prazo: até 29 de dezembro. O Praia de Belas Shopping colocou na rua a campanha de sorteio de Natal com o "Compre e Ganhe", que está no ar desde a semana passada. Compras acima de R$ 500,00 valem um panettone exclusivo de 500g da marca Pati Piva. Além disso, consumidores concorrem a sorteios de vale-compras de R$ 20.000,00. Prazo: até 29 de dezembro.