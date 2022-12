Lugano abre operação inédita em rua icônica de Gramado

Qual é o ponto mais "instagramável" de Gramado? Adivinhe onde a chocolataria mais badalada da cidade turística e uma das marcas que mais ganha espaço no Brasil está? Sim, a Rua Torta é o novo endereço da Lugano, que se apresenta de uma forma inédita: rodeada de verde e flores, com domos espalhados pelo jardim para receber frequentadores, além da vista para a muvuca da avenida Borges de Medeiros.

Quer mais?

A Lugano Rua Torta, o nome só poderia ser este, tem como vizinha, compartilhando o ponto, o museu do primeiro administrador de Gramado, o major José Nicoletti Filho. E é assim que uma das esquinas mais emblemáticas da cidade ganha nova vida e explora o potencial que alia o negócio (chocolataria), a experiência (ambiente e interações) e cultura (história que é contada na casa de madeira dos primeiros imigrantes).

A Lugano conseguiu se instalar após vencer uma licitação pública, promovida pela prefeitura, já que o imóvel é tombado pelo patrimônio municipal. A casa do major foi comprada da família Nicoletti há 13 anos, estava fechada e quase ameaçada de cair, conta o secretário da Cultura gramadense, Ricardo Bertolucci Reginato.

A marca pagou R$ 200 mil de outorga, pagará aluguel mensal e poderá ficar cinco anos no local, renovável por mais cinco. "Os R$ 200 mil pagos pela Lugano se transformaram no museu e uma parte do aluguel vai ser usada para custear as despesas da casa", descreve Reginato.

A marca criou um lugar diferente das demais lojas com padrão da chocolataria. "É uma loja conceito, com arquitetura única, que integra a operação com o jardim no ponto mais estratégico da cidade", define o diretor de marketing e operações da Lugano, Jonas Esteves.

"É um espaço de lazer e vai ser parada obrigatória. As pessoas vão entrar para tomar café, vinho, comer pratos exclusivos, com doces e tortas e salgados", detalha, para avisar em seguida: "É um lugar sem pressa de ir embora".

"A Lugano completa 50 anos em 2023 e uma das características é se reinventar, mantendo a tradição e excelência do chocolate, mas sem ficar parada no tempo", traduz o diretor.

Para os donos da chocolataria, chegar ao ponto é um marco.

"Gramado é o nosso berço. As novidade são lançadas aqui", reforça o executivo, citando que a marca soma hoje mais de 250 franquias contratadas. São cerca de 110 pontos em operação. Entre as novas, estão uma unidade em Capão da Canoa, a primeira no Litoral Norte, além de estar em todas as capitais brasileiras.

"A aposta é que o turista vai passar bastante tempo na nova operação. Afinal, estamos dentro da rua Torta", valoriza Esteves.

O fundador da Lugano, comprada de antigos donos da estrutura de produção de chocolates, Francisco Luz, seu Chico, como é mais conhecido, não escondia a faceirice de percorrer o ambiente e ver uma nova loja diferente das outras.

"Superou as nossas expectativas. Seu Nicoletti ia ficar muito orgulhoso do que a casa se transformou. Além de ser uma volta ao passado. Meus avós vieram da Itália em 1890 e estou representando um pouco da história deles. Estamos dando continuidade às nossas raízes", associa seu Chico.

"É um orgulho estar lado do museu, que conta a fundação e a trajetória da cidade tão batalhadora. O jardim agora está reaberto para receber as pessoas", avisa Esteves.