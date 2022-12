Gramado terá hotel superluxo inédito na América Latina com aporte de R$ 300 milhões

O que o Hard Rock Cafe tem a ver com o novo empreendimento de categoria superluxo que Gramado, na Serra Gaúcha, vai ganhar até 2025? Tudo. O bar, cafeteria, casa de shows e museu norte-americano foi decisivo para convencer o maior grupo hoteleiro global a instalar um complexo com hotel (resort), com lojas e pequenas torres residenciais a escolher na cidade icônica do turismo brasileiro.

O aporte para executar o projeto completo com uma das 30 marcas do Marriott, o W Escapes, é estimado em R$ 300 milhões. O grupo tem hoje 7 mil hotéis pelo mundo.

"O Hard Rock Cafe Gramado está entre os 10 maiores do mundo (receita)", cita Cristiano Cruz, CEO da One Imóveis de Luxo, desempenho que brilhou os olhos da gestão do Marriott. O café tem um dos cinco maiores faturamentos na América, e a maior na América Latina, segundo a casa.

A gaúcha Gramado vai ter a primeira unidade da marca de hotéis superluxo do grupo na América Latina. Além disso, outro detalhe da exclusividade, item "caro" para o segmento de alto luxo, está na localização:

"Vai ser o primeiro W Escapes de montanha da rede. E vai ser fantástico", valoriza Cruz, cuja empresa vai comandar a comercialização. O pré-lançamento será em duas semanas. "Já tem lista de espera para comprar as unidades", garante o empresário, referindo-se aos apartamentos.

A posição privilegiada do futuro resort e residencial pesou e muito no aval do Marriott.

"O W vai estar pertinho da Rua Coberta, na Vila Suíça, em uma área mais elevada com uma vista privilegiada da região", descreve o empresário do ramo de incorporação. A previsão é as diárias custem a partir de US$ 350,00, ou quase R$ 2 mil, considerando a cotação de R$ 5,50 da moeda norte-americana.

Gramado, para a maioria dos turistas que visitam o polo, é considerada a Europa brasileira, pela proximidade com o padrão de vida (renda e gastos) e arquitetura de muitas regiões do velho continente, como na Alemanha e Suíça.

Uma das atrações é a área central, com árvores nativas e paisagismo, rodeada pela operação do hotel. Imagens: W Escape/Divulgação

O empreendimento será erguido pela incorporadora Kara José, que já fez outros hotéis do grupo. A área total é de 20 mil metros quadrados, ou dois hectares, e a área construída é prevista em 32,4 mil metros quadrados. A construção vai gerar 200 empregos diretos. Na operação do complexo, serão 250 trabalhadores.

A parte do hotel terá 13,7 mil metros quadrados, com 81 suítes, e as torretas (por serem mais baixas) somam 18,6 mil metros quadrados e 100 apartamentos, com tamanho entre 66 e 177 metros quadrados.

Cruz vibra ao descrever o projeto devido à espera. A aprovação na prefeitura levou dois anos, conta ele. "Agora está sendo feito o registro da incorporação."

Outra característica do futuro W Escapes é a operação 7 por 24, com funcionamento sete dias da semana e 24 horas do dia dos quatro restaurantes, um deles será chamado do Pinhão (fruto da araucária, que está presente no terreno do empreendimento), e quatro bares previstos no empreendimento.

"Será o primeiro hotel de Gramado com este sistema para seus usuários", destaca o CEO da One.

O design do complexo foi inspirado no casario dos primeiros imigrantes italianos que aportaram na Serra na segunda metade do século 19. A moradia de madeira simples, descolorida e com quartos na parte superior serviu de referência.

Piscina aquecida e outros equipamentos estão na parte do hotel para uso dos moradores e demais hóspedes do resort

O prédio principal do W Escapes segue a linha das antigas habitações e foi projetado pelo escritório Gui Mattos. O mobiliário terá design próprio para seguir o conceito do empreendimento.

O W Hotel terá um clube com piscinas, saunas, área kids e um fitness envidraçado voltado para a mata.

Outra atração será o promenade, com exemplares nativos de araucária, área de jardim, com passeios no centro do hotel e que terá no entorno o mall com lojas de grife, adianta Cruz.

Do alto, será possível vislumbrar a marca W na composição de parte do paisagismo.

Os moradores dos apartamentos poderão usar o serviço do hotel, que entra na conta condominial, indica o CEO da One, como um dos atrativos do local. O metro quadrado das unidades residenciais devem custar a partir de R$ 27 mil a R$ 30 mil.

"Cada proprietário terá o seu apartamento, pois o mercado de luxo não aceita fracionar as unidades", comenta o empresário.

Como vai ser o W Escapes (Marriott) em Gramado: