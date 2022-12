No Ponto com Lugano, Elev, FL Fuoriserie, Alcapone, Press café e Bagaggio

Patrícia Comunello

Nova Lugano abre na quarta-feira (7) em Gramado, a sexta da marca na cidade e que vem com uma pegada futurista. Fica na esquina da famosa rua Torta com avenida Borges de Medeiros, na casa do major José Nicoletti Filho, primeiro subintendente de Gramado. Loja, cafeteria e lounge estão no ambiente. Imagens do projeto estão na coluna digital. O energético da gaúcha Fruki, a Elev ganhou dois novos sabores: maçã verde e guaraná com maracujá, fechando o cardápio de verão, que tem mais três sabores e duas apresentações. Os novos sabores se somam ao portfólio com frutas tropicais, original e zero açúcar. Porto Alegre será a entrada da grife FL Fuoriserie, que atua com ramos automobilístico, imobiliário, bebidas, móveis, joalheria, mochilas e perfumes. O mercado é de luxo. O italiano Fábio Lamborghini, dono da marca, desembarca pela primeira vez no País e escolheu a Capital para acompanhar o lançamento, comandado pelos empresários Cristiano Cruz, da One Imóveis de Luxo, e Francisco Zavascki, CEO da FL. A cervejaria Alcapone abriu mais um quiosque da marca, desta vez na vizinhança do Parcão, no bairro Moinhos de Vento. A operação foi montada após o sucesso do ponto no trecho 1 da orla do Guaíba. A unidade, que fica na rua Comendador Caminha, 60, e teve aporte de R$ 80 mil. A estrutura tem um deque em frente. Cachaça com café? Pois é, esta é a novidade no Press Café, que incluiu a bebida no cardápio. É um shot de café espresso e dose de cachaça. O drinque leva limão siciliano, açúcar e gelo está nas unidades dos shoppings Moinhos, Iguatemi e Barra. A nova Bagaggio abriu no Villagio Caxias, em Caxias do Sul com layout que integra renovação da marca e integra a expansão do varejo focado em malas, acessórios de viagem, mochilas, bolsas femininas e outros acessórios. A rede, com 150 unidades pelo País, sendo 11 no Estado, pretende abrir mais 10 lojas ainda este ano. Dica da coluna: Feira Estadual de Economia Popular e Solidária começa hoje e vai até dia 10 no Largo Glênio Peres, Centro de Porto Alegre, com produtos da agricultura familiar, agroindústria, alimentação, artesanato e confecção de todo Estado. Co.nectar Hub e Deu Match!, evento da Associação Gaúcha de Startups (AGS), promovem o Warm Up, que prepara para a Startup Competition do South Summit Brazil, que será em março na Capital. O Warm é dia 8, às 19h, no Co.nectar Hub, na rua dos Andradas, 1234, 15º andar.