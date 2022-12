Rede Supermago ergue sexta filial em Porto Alegre

Patrícia Comunello

Um novo supermercado está a caminho em Porto Alegre. Desta vez, é de uma típica loja de bairro, mas não em qualquer região da Capital. A nova filial da rede Supermago está no começo da implantação, com obras iniciais no terreno na esquina da rua 14 de Julho com avenida Marechal Andréa, no bairro Boa Vista, vizinho ao Shopping Iguatemi. O Supermago, bandeira com cinco unidades em operação, a maior parte na Zona Norte, não dá detalhes da loja, que fica pronta em 2023. Pelo registro do projeto na prefeitura, a filial deverá ter 600 metros quadrados de área de vendas, 50 funcionários e potencial para atrair até mil clientes por dia.