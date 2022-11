Maior rede de chocolates do mundo abre 'super store' na capital do doce

A maior rede de chocolates finos do mundo, segundo a varejista que tem hoje mais de 3,4 mil pontos no Brasil, acaba de desembarcar com seu formato "super store" na capital gaúcha do doce. O modelo chegou ao Shopping Pelotas e foi a primeira operação neste conceito no interior do Rio Grande do Sul, diz a Cacau Show.

Foram gerados 15 empregos diretos na unidade.

A loja tem, além do mix de produtos para comprar e levar, sorvetes, cafés e sobremesas exclusivas, com área externa de mesas para as pessoas poderem aproveitar as delícias. O foco é a experiência do consumidor, define a rede.

A loja, com 140 metros quadrados de área de vendas, eleva para 187 o número de pontos da marca no Estado.

A rede de franquias vai completar 12 novas unidades da super store em 2022 pelo País. Faltam duas ainda para entrar em operação, informou a marca. Com o reforço gaúcho, são agora 53 neste modelo.

Este ano a marca pretendia alcançar a abertura de mais 1000 novas lojas em todo o Brasil, informou a chcolataria.