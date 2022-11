Copa, Black Friday ou Natal?

Copa do Catar, Black Friday ou Natal? Ou tudo junto? Não está fácil a vida do varejo, mas para quem for craque em montar uma boa jogada, treinar o time para vender e não errar o gol na cara do goleiro, a chance é de, sabendo como se posicionar, ficar bem colocado no campeonato de fim de ano. E o que não faltam são dados e pesquisas rastreando como o consumidor pretende se portar. O resumo é que a compra da Black e do Natal podem converter para o mesmo propósito. A Copa é um momento para extravasar, sem grande expectativa de compras.

A CDL Porto Alegre foi a campo saber quais são as tendências de comportamento do consumidor para o período de eventos - Copa do Mundo, Black Friday e Natal - que mexem não só com o bolso, mas com as emoções dos brasileiros, diz a entidade. Para garantir mais precisão sobre o comportamento das pessoas, estudo quantitativo e qualitativo realizado pela Vitamina Pesquisa (tudo no box ao lado) mapeou a tendência entre os consumidores. Um dos desafios era saber em qual evento, ou quais, o consumidor pretende gastar mais. O Natal é o preferido, indicado por 73% dos participantes, seguido pelo Réveillon (16%), Black Friday (8%) e Copa (3%). Além disso, o levantamento também respondeu outra dúvida de 10 em cada 10 lojistas: 53% das pessoas não pretendem antecipar a compra do presente de Natal na temporada de descontos que já está na rua. O presidente da CDL POA, Irio Piva, acredita que, mesmo com tanta data concorrendo, "o clima festivo é uma oportunidade única de comercialização acima da média para o período".

Quem quiser aproveitar, precisa colocar o time em campo já!