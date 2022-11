Quase 4 a cada 10 porto-alegrenses vão às compras na Copa

A Copa do Mundo que está prestes a invadir a rotina dos consumidores vai gerar mais demanda para o varejo? O Sindilojas Porto Alegre foi atrás da resposta e levantou duas percepções, em pesquisa aplicada no começo de novembro. Produtos que serão mais buscados e onde serão comprados são mostrados na pesquisa.

Quase quatro de cada dez moradores pretendem comprar produtos ligados à Copa, ou 36,9%do total da amostra. O consumo será antes, durante e pós período da Black Friday para 76% dos ouvidos. Ou seja, há uma abertura para gastar em função da temporada esportiva ao longo do calendário que abre no domingo (20).

Um dado que dá ideia do fluxo financeiro que vai movimentar a temporada que vai até quase o Natal - e tudo vai depender do desempenho do Brasil -, a média de gasto deve ficar em R$ 567,00 em cinco produtos.

Um detalhe da pesquisa do Sindilojas-POA para colocar varejistas tanto de venda de produtos como serviços de alimentação e áreas de lazer em alerta, é que 36,4% dos consumidores estão dispostos a comprar de sites, e-mails, redes sociais e banners que tenham ações ligadas à Copa.

Já 5,4% das pessoas vão aproveitar as promoções da campanha da Black Friday, com descontos e ações que já começam a ser anunciados. Já sobre o Mundial, muitas lojas, principalmente de eletroeletrônicos e eletrodomésticos já estão em ritmo de Copa há semanas.

Para empresas que estão de olho nos dias principalmente de jogos do Brasil, interessante observar o que vai estar no foco para consumir. Comidas e bebidas para os dias de sessões de futebol serão os itens mais buscados por 54,3% dos moradores.

Camisetas de time, bolas de futebol e itens oficiais do Mundial estão no segundo lugar de preferência, com 45,7% das respostas na pesquisa.

Para deixar o ambiente mais no clima dos jogos, 17,1% dizem que vão comprar materiais de decoração, além de buzinas, bandeiras e apitos.

Televisão, que sempre foram o item número um quando se trata de Copa, e eletroeletrônicos estão na quarta indicação, com apenas 13,2% de adesão.

O comportamento de consumo na temporada esportiva mostra ainda que os porto-alegrenses vão comprar mais em lojas de rua (72%), seguido pelo canal digital (sites de varejos) e, como terceira opção, shopping center.

Para estabelecimentos com canais de venda online por meio de aplicativos, é bom ficar ligado em outra tendência: 41,9% das pessoas vão acessar aplicativos para compras, 12,9% pelo Instagram, Facebook (9,7%) e WhatsApp (6,5%).

Pelo levantamento feito nos quatro primeiros dias de novembro pelo Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento do sindicato, 74% da população pretendem assistir aos jogos. Outros achados: 81,9% das pessoas vão assistir com familiares, seguida pela companhia de amigos (27,4%) e 8,1% vão dividir a jornada esportiva com colegas de trabalho.

Em nota, o presidente do Sindilojas-POA, Arcione Piva, aponta que o interesse dos moradores pelo evento é claro. "E vão atrás de produtos, seja para consumo próprio ou para confraternizações. Mesmo com a busca majoritária por lojas físicas, o e-commerce tem chamado a atenção, pois o consumidor encontra nos canais facilidades e comodidades", lista Arcione.