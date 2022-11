 Obras no Paseo Zona Sul chamaram a atenção da vizinhança. O mall prepara espaço para montar a Arena Dallasanta (nome do proprietário e empreendedor) Paseo, que terá espaço para 300 pessoas assistirem a transmissões dos jogos da Copa. Também deverá ter show no Skobar. A obra inclui nova fachada para ampliar o acesso ao mall, além de um deque ao lado do bar que fica na frente. A revitalização estará pronta para a Copa. O Paseo hoje tem 40 lojas, sendo sete na área de gastronomia, além do Colégio Gabarito e da Unimed Unifácil. Também tem o Paseo Office, com profissionais de saúde, beleza e bem-estar. Há cinco lojas disponíveis para locação, informa a Dallasanta.

 A rede São João ultrapassou 950 lojas em mais de 200 cidades nos três estados do Sul, sendo sete delas inauguradas em menos de uma semana, entre 3 e 7 de novembro, um marco histórico pela marca. Hoje abre loja em Cambé/PR. Entre as novas abertas, estão unidades em Porto Alegre (onde foi uma antiga Pizza Hut), Pelotas, Flores da Cunha, Capão da Canoas, Novo Hamburgo, Esteio e Ivoti. Além disso, teve reinauguração de loja em Triunfo e de Joaçaba, em Santa Catarina. Hoje são cerca de 15 mil funcionários entre lojas e Centro de Operações e Distribuição da rede em Passo Fundo. A São João é a quarta maior bandeira do varejo farmacêutico do Brasil.

 A Panvel acaba de abrir a sétima filial em São Paulo. A loja fica no Shopping Market Place. A rede, entre as maiores do Sul do País, divulgou balanço de resultados apontando alta de 26,5% nas vendas do grupo e de 26,3% na comercialização do varejo no terceiro trimestre do ano. Na Região Sul, a rede atingiu 12% de mercado, alta de 0,9 ponto percentual.

 Drogaraia abriu primeira filial em Xangri-Lá e chega a 102 no Estado.

 Gramado ganhou novo restaurante em uma tradicional cervejaria. O espaço onde operava bar, focado em degustação das bebidas, agora tem a parilla Rasen Braza, nova opção para quem visita a região. O Braza fica na área da Rasen Bier. O novo empreendimento, que fica no bairro Carniel, envolveu aporte de R$ 1,5 milhão para a reforma. Comandado pela empresária Juliana Luz, o Braza aposta em carnes preparadas de forma bem inusitada, como o steak dourado, que leva folhas de ouro 24 quilates comestível, inspirado na carne folheada a ouro do chef turco Nusret Gokçe, que faz sucesso nas redes sociais, explica a casa. Para quem quer provar as cervejas, o espaço continua recebendo visitantes para degustar a produção da casa. De terça a domingo, ocorrem visitas guiadas à fábrica.

 O Pop Center abrirá domingos (11 e 18) de dezembro de olho no Natal.

 Lojas de rua podem abrir nesta terça em Porto Alegre e Caxias do Sul.