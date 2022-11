Porto Alegre tem festival com melhores restaurantes e preços promocionais

A 14ª edição da Porto Alegre Restaurant Week começou no dia 27 de outubro e segue até o dia 27 de novembro. Para esta edição, que comemora os 15 anos do festival, são 19 restaurantes participantes que criaram cardápios inspirados em “Releituras - Do clássico à originalidade brasileira”.

Em Porto Alegre, os restaurantes participantes oferecem desde a culinária clássica internacional italiana, argentina e espanhola até comida baiana feita por baianos no Rio Grande do Sul. Entre os sabores a serem descobertos também estão pizzarias, bistrôs, bares e cafés, espalhados por todos os bairros da capital. A proposta do evento é aproximar famílias, amigos, namorados, crianças, pets, todos os apreciadores da gastronomia aos pratos de restaurantes selecionados por valores acessíveis durante os 30 dias do festival.

O público pode escolher entre três categorias de menu: Tradicional, Plus e Premium. Os preços partem de 49,90 e chegam a no máximo R$ 99,00. Estão inclusos, entrada, prato principal e sobremesa.

A Restaurant Week convidou os chefs a se debruçarem nas bases da gastronomia e seus clássicos, somarem sua criatividade e fazerem outras leituras das receitas, para trazer originalidade e atratividade aos pratos.

Durante o evento, os principais restaurantes preparam um menu especial, temático, com harmonizações diferenciadas para levar as pessoas a viverem novas experiências em torno da mesa, em uma grande conexão histórica entre o passado, o presente e o futuro.

A Brasil Restaurant Week está presente em mais de 20 cidades brasileiras e é um dos maiores e mais esperados festivais gastronômicos do mundo. Entre seus objetivos, estão a criação de oportunidades e a promoção do acesso à boa gastronomia, movimentando e aquecendo o mercado em um período de baixa sazonalidade, especialmente após os impactos das restrições impostas ao setor gastronômico nos últimos anos.

“Vimos restaurantes com décadas de história fechando durante a pandemia, então queremos ajudar a reverter esse cenário e temos total ciência do importante papel do festival. Desejamos proporcionar bons momentos aos apreciadores da boa gastronomia e ajudar a movimentar o setor de restaurantes em Porto Alegre”, afirma Fernando Reis, idealizador da Restaurant Week no Brasil.

O projeto, que surgiu há 18 anos em Nova York e já percorreu mais de cem cidades no mundo, objetiva democratizar o acesso à alta gastronomia. Para isso, o Restaurant Week reúne alguns dos melhores restaurantes da cidade que oferecem, em suas próprias casas, cardápios especiais por preços promocionais no período definido.