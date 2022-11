Árvore de Natal na maior pista de patinação no gelo do Brasil é atração em shopping

Mais um shopping center do Rio Grande do Sul abriu oficialmente a temporada natalina. No ParkShopping Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA), uma árvore de 11 metros de altura instalada no meio da maior pista de patinação no gelo do Brasil, que fica no local, virou atração. Além disso, o shopping fará sorteios e trocará notas por colar com pingente de prata ou ouro.

A largada das ações ocorreu no fim da tarde dessa quarta-feira (9). Um cortejo musical com chegada do Papai Noel marcaram as primeiras ativações. Soldado de chumbo, bailarina, duendes e noeletes puxaram a fila para apresentaro Papai Noel.

Também teve apresentação da Fábrica de Gaiteiros, criada há mais de 10 anos pelo músico Renato Borghetti, que também fez uma evolução e tocou gaita. A patinadora Maria Joaquina, vice-campeã mundial e bicampeã brasileira júnior, percorreu a pista de gelo.

O empreendimento vai ter sorteio de dois carros e ainda troca de notas por colar com pingente. A ação faz parte da campanha Paz, Amor e Sorte, inspirada nas fitinhas de desejos, como o Senhor do Bom Fim, diz o ParkShopping.

A cada R$ 400,00 em compras, o cliente concorre a dois carros Cretas New Generation 2023. Quem gastar R$ 800,00 ganha um colar com pingente em prata, com limite de 1 brinde por CPF. Inscritos no MultiVC Gold terão números da sorte em dobro para concorrer aos carros e ganhão 1 pingente coração em ouro também da Coliseu.

A exemplo de outros shoppings, como o Iguatemi, em Porto Alegre, e o Bella Città, de Passo Fundo, o ParkShopping também aposta na pauta solidária. "Crianças da ONG Transformar RS e Instituto Crianças Feliz de Canoas vão deixar suas cartas para quem quiser participar e realizar os desejos", explica o ParkShopping.

Novembro e dezembro terão mais edições do cortejo e show de patinação. No site do shopping, tem a programação.