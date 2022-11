Bar de Porto Alegre se reinventa inspirado em ambientes de Nova York e São Paulo

Diversidade já era uma marca declarada. Agora, depois de um ano de operação, o Diver Resto Bar, em Porto Alegre, reforça a pegada cosmopolita, inspirada em ambientes de Nova York e São Paulo. Dia 18, a casa na rua Furriel Luiz Antônio Vargas, 391, no bairro Bela Vista, recebe o público para mostrar novidades na estrutura em gastronomia, diversão, shows e eventos corporativos, além da experiência.

Os proprietários reforçam que o Diver foi concebido "para ser um espaço diverso e com liberdade de criar, viver experiências, respeitando a individualidade de cada pessoa".

A operação tem ambientes internos com espaços para reuniões e até trabalho remoto, no turno da tarde, já que não fecha. Na área externa, tem jardim com paisagismo, que também viram espaços para os frequentadores.

Outro ponto forte é a realização de shows, eventos corporativos e personalizados, com capacidade para 265 pessoas sentadas.

O bar é referência pela carta de cervejas, vinhos, drinks autorais e do mundo. Funciona de segunda a sábado, das 11h30min às 24h, com almoço e jantar. Aos domingos, o bar pode ser reservado para eventos fechados.

No dia 18, vai ter show com a banda Rolastones e um pocket show com cover de Elvis Presley, com Marcelo Tovo.