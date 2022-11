Ponto que terá franquia inédita no RS recebe visita ilustre e inesperada

Na semana que vem, uma nova operação de alimentação vai estrear na esquina das ruas José do Patrocínio e Lopo Gonçalves, coração do bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre. Mas antes da abertura da primeira unidade da franquia Sirène Fish & Chips no Rio Grande do Sul, a coluna Minuto Varejo flagrou uma cena inusitada durante o registro do empreendimento.

A aposentada Sonia Chachamovich, com 96 anos, fez questão de passar pelo local para ver como tudo ficou. Ela morou no imóvel, onde por décadas funcionou um armarinho da família que se chamava Loja Sonia, homenagem que o pai fez à filha. O reencontro com as memórias do passado emocionou a nonagenária.

Sonia entrou no sobrado na rua José do Patrocínio, 778, e percorreu os ambientes, relembrando do tempo de menina e jovem e de quando a família tocava o armarinho. "Lembro que num canto da loja tinha uma prateleira com perfume e maquiagem. As prateleiras eram altas e cheias de produtos", descreve a aposentada.

"A gente andava com escada no ombro para poder subir e alcançar as mercadorias para os clientes", relembra, como se voltasse mais de oito décadas no tempo. Sonia contou que na esquina em frente tinha uma leiteria e uma sorveteria,

A nonagenária nasceu na Polônia e chegou ao Brasil com quatro anos, depois que a família se mudou para Porto Alegre.

