Calçado infantil criado por arquiteta faz sucesso unindo bem-estar e sustentabilidade

Uma marca gaúcha de calçados infantis com apenas cinco anos mostra que apostar em design autoral, sustentabilidade e cuidado com os "pequenos usuários" dá muito certo e gera negócios que não param de crescer e no canal digital.

A gaúcha Luiza Lisot, arquiteta de formação, fundou a Petit Cheval em Porto Alegre e faz toda a produção no Rio Grande do Sul.

A marca experimentou um mega avanço em vendas na pandemia, triplicando a receita, que saltou 660% em 2020, informou a empreendedora, em nota. Além do Brasil, outro mercado é o Chile.

Luiza projeta dobrar de tamanho este ano, após ampliar 143,5% o faturamento no primeiro semestre.

Este ano a Petit Cheval deve alcançar a produção de 40 mil pares produzidos.

Luiza levou a visão de arquiteta para o design e as embalagens onde os modelos chegam aos clientes. Uma característica é o nome da marca e os cavalinhos, símbolos da Petit, gravados no solado dos modelos.

Material usado, cuidado com o conforto e cavalinhos gravados no solado são características da marca. Foto: Petit Cheval/Divulgação

Os produtos focam o bem-estar das crianças e do meio ambiente, ao serem 100% recicláveis e livres de componentes pesados e tóxicos.

A empreendedora aplica o conceito de slow fashion para os modelos, adotando sistema de produção sustentável e sem ter estoque. Cada modelo é feito sob encomenda, explica Luiza.

"Tudo começa pela escolha do modelo no site. Cinco dias depois, estará pronto uma sandália, sapato ou botinha estilosa e confortável que irá acompanhar a criança da escola ao passeio, garantindo mobilidade para as aventuras e boas lembranças em cada foto do álbum da família", descreve a dona da marca.

Luiza também prioriza matéria-prima do Rio Grande do Sul para a fabricação, "como forma de estimular o mercado local e apoiar o empreendedorismo de parceiros", diz ela. A montagem dos modelos é feita em uma fábrica em Teutônia.

"Temos matéria-prima de qualidade e mão-de-obra qualificada e não perdemos para nenhum outro país produtor de calçados", aposta a arquiteta.