Call center do Santander abre 800 vagas em Novo Hamburgo

O call center do Santander no Rio Grande do Sul e que atende clientes de todo o País abriu 800 vagas de emprego. A SX Negócios, plataforma de geração de negócios e atendimento on-line do banco, instalada em Novo Hamburgo quer preencher os postos entre novembro e dezembro, diz em nota.

A SX Negócios é o novo novo da central da Toquefale, implantada em fim de 2020 na cidade . A cidade que é polo calçadista venceu a disputa com Porto Alegre no Rio Grande do Sul para receber o investimentos, com maior fôlego nos empregos.

Hoje a operação soma cerca de 5 mil funcionários, segundo a SX. A meta inicial projetada era de 4,5 mil postos.

A empresa explica que o trabalho é presencial. Para se candidatar às vagas, os candidatos devem ter Ensino Médio completo ou Superior em andamento ou concluído e conhecimento básico de informática.

"Também é desejável experiência com negociação e vendas, mas essa habilidade não é imprescindível, já que a empresa oferece treinamento a todos os contratados", completa a SX Negócios, em nota.

A oferta é para especialista de CX e Negócios, área com mais vagas, e para analistas e lideranças. Segundo a operação ligada ao Santander, o salário é compatível com o mercado, além de "remuneração variável atrativa", plano de saúde e vale-alimentação.