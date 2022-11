Renner obtém certificação inédita no País e vai abrir mais lojas circulares

A Renner há tempo mostra que o pilar da sustentabilidade é mais que moda e veio para ficar. Mais um passo acaba de reforçar este componente do negócio. A maior varejista de vestuário nacional obteve a certificação Building Research Establishment Environmental Assessment Method (BREEAM). Em nota, a companhia, com sede no Rio Grande do Sul, informou que é "a primeira empresa entre todos os setores da economia" a alcançar o selo.

A varejista, que já tinha sido precursora ao montar a primeira loja de conceito circular (que alia atividade de varejo com uso de materiais renováveis e sustentáveis) em 2021, cita que "o selo foi criado no início dos anos 1990 na Inglaterra pela organização BRE Group, é um dos mais importantes do mundo na avaliação de edificações sustentáveis".

Justamente uma das lojas circulares da bandeira foi a certificada. Outra novidade é que mais duas lojas nos moldes sustentáveis serão abertas este ano ainda em Petrópolis (Rio de Janeiro) e São Vicente (São Paulo).

"A partir de 2023, todas as premissas (deste modelo) e dos selos BREEAM e LEED (construção sustentável), serão aplicadas a todas as novas unidades da varejista", adianta a companhia em nota divulgada nesta segunda-feira (31).

A unidade certificada foi justamente uma das unidades pioneiras em em circularidade. A filial fica no shopping center ParkJacarepaguá, no Rio de Janeiro. O ponto adota reaproveitamento e descarte adequado de materiais, manutenção de espaços verdes, economia de energia e redução do uso de água, de resíduos e emissões.

Unidade em shopping carioca atingiu pontuação da certificação acima da esperada pela própria Renner. Foto: Renner/Divulgação

Segundo a varejista, a operação recebeu nota “Excelente”, com escore de 81,7% na média de oito indicadores. "O desempenho superou a previsão inicial da própria companhia, que era de 75%", comenta a marca, por nota.

Até agora o prédio onde fica a sede administrativa em Porto Alegre e outras quatro lojas haviam recebido o selo internacional de sustentabilidade na construção civil, o LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), no nível "Gold".

Segundo a marca, a certificação BREEAM obtida pela companhia líder no varejo de moda também tem alcance para outras empresas e grupos.

"Revalidamos as normas da auditoria para o mercado local e agora elas podem ser seguidas mais facilmente por todas as empresas brasileiras que desejarem obter o reconhecimento", explica a companhia. Além disso, houve capacitação de fornecedores de materiais e serviços e maior conhecimento sobre construções sustentáveis, que podem beneficiar mais players que quiserem buscar a certificação.

Segundo a Renner, o BREEAM considera a gestão do projeto e da obra, o consumo de água, a eficiência energética e a emissão de carbono, a saúde, o bem-estar e o acesso a meios de transporte sustentáveis para os usuários, a poluição provocada pelo empreendimento em seu entorno, o emprego de materiais ambientalmente menos impactantes ao longo da sua vida útil, a gestão correta dos resíduos e a inovação.

"Em relação ao uso de água e à liberação de CO2, por exemplo, as reduções verificadas na loja foram de 58% e 8%, respectivamente, frente a obras convencionais. A redução no consumo de água corresponde a uma economia de aproximadamente 173.210 litros de água", assinalou a companhia.