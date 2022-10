Academia do interior estreia na Capital

A Academia Corpo & Alma, com origem no Vale do Taquari, entrou com tudo no mercado da Capital. Abriu na semana passada no Shopping Total. O investimento é de mais de R$ 5 milhões. São mais de 1,6 mil metros quadrados, equipamentos importados, estacionamento gratuito para alunos. Antes mesmo da inauguração, a academia contava com 700 matriculados, e prevê ter uma média de 2,5 mil a 3 mil alunos. A rede tem planos de abrir mais unidades na Capital e na RMPA em 2023.