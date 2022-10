Supermercado oferece cabine de telemedicina para clientes em Paris

Já pensou em ir ao supermercado e aproveitar para fazer uma consulta médica? Em Paris, capital da França, isso é possível. A coluna Minuto Varejo visitou uma das filiais da rede Monoprix, que integra o grupo Casino, e conheceu a Tessan, como é chamada a cabine de telemedicina para os clientes da rede.

O ponto foi instalado há um ano e fica em uma área criada na loja com produtos voltados aos cuidados com a saúde preventiva. A cabine tem sistema de isolamento após ser fechada, para garantir a privacidade. Na parte externa, há indicações de como utilizar.

O atendimento pode ser buscado desde a hora que abre a loja até o fim da noite. A filial, uma das 300 da rede na França, funciona até 23h. Localizada na área do Montparnasse, com fluxo intenso de trabalhadores, residentes e também de quem desembarca de serviços de transporte (por ter uma grande estação de trem na região com linhas de outras cidades).

A parte interna é bastante confortável, com assento para se acomodar, e na frente o monitor por onde vai ser feito o contato com o médico. Também há diversos instrumentos, como medidor de pressão, para que o paciente possa apurar algumas informações, a pedido do médico.

Segundo funcionários, a teleconsulta é prevista na França e as pessoas acessam o serviço público pela cabine. Portanto, não há custo para ter o atendimento.

Até hoje, apenas 10 lojas do Monoprix implantaram a novidade. Outras marcas concorrentes também teriam copiado a ideia, depois da rede do Casino.

O fluxo ainda é bem baixo. São feitas cinco a dez consultas por mês. Duas razões explicariam a baixa procura: (1) os franceses não têm o hábito de buscar médico online - e muito menos em um serviço dentro de um supermercado ou loja -, e (2) muitos dicam receosos sobre a confidencialidade da hora da teleconsulta.

"Mas é muito necessário este serviço, pois há falta de médico em muitas regiões de Paris", diz uma funcionária. A cabine vai continuar a ser testada, até para avaliar a expansão a outros Monoprix.